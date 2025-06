Somaglia, travolge un ciclista e scappa: è caccia al pirata della strada

Somaglia (Lodi) – Lo ha travolto, sbattendolo a terra e poi è scappato senza soccorrerlo. Lo ha letteralmente tamponato mentre era in sella alla sua bicicletta mentre stava percorrendo il tratto di provinciale 141, all’ingresso della frazione di San Martino Pizzolano provenendo da Somaglia. Era da poco passata mezzanotte e mezza tra domenica e lunedì quando un 47enne di nazionalità pakistana residente a Somaglia, che probabilmente si stava recando in qualche logistica per iniziare il proprio turno di lavoro, è stato investito in pieno.

L’uomo è caduto rovinosamente a terra anche se le conseguenze dell’urto sono state fortunatamente contenute visto che è rimasto sempre sveglio e cosciente: è stato un residente ad accorrere in strada dopo aver sentito il botto e a soccorrere il 47enne. Poco dopo è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Chignolo Po che ha trasportato il ferito in codice verde al Pronto soccorso di Lodi. Sul posto è sopraggiunta una pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di Codogno che ha cercato di capire la dinamica e rendendosi conto che l’auto che aveva investito il 47enne non era sul posto.

Il ferito, a quanto pare, non sembra sia riuscito a dare indicazioni sufficienti alle forze dell’ordine circa il modello dell’auto. È iniziata comunque la caccia al pirata. Restano gravissime le condizioni, invece, del ciclista 81enne residente a Fontana che, domenica mattina, è stato travolto mentre si trovava nel punto di attraversamento di via Cavallotti a Lodi lungo la sp 235. L’anziano è stato investito da un automobilista 87enne finendo contro il parabrezza della vettura: le condizioni dell’81enne sono apparse subito molto gravi ai soccorritori che dalla centrale operativa hanno allertato l’elisoccorso. L’uomo è stato condotto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.