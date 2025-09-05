Allagati quattro piani dell’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano: cos’è successo

Sant’Angelo Lodigiano – Maxi perdita d’acqua all’ospedale, danni a quattro piani. Mattinata di disagi oggi, venerdì 5 settembre, all’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano, dove intorno alle 7.20 si è verificata una copiosa dispersione idrica con conseguente allagamento di più aree. All’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti, con una autopompa, dal distaccamento volontario locale, gli addetti antincendio della struttura avevano già individuato l’origine del guasto: la rottura di un tubo dell’impianto di climatizzazione situato al settimo e ultimo piano.

La grande quantità d’acqua fuoriuscita ha provocato infiltrazioni e danni significativi anche ai piani sottostanti, in particolare al sesto, quinto, quarto e terzo piano, dove si sono registrate criticità agli ambienti e alle strutture in cartongesso. Sul posto era presente il responsabile dei servizi tecnici dell’ospedale, che ha coordinato con i vigili del fuoco le prime operazioni di contenimento.

I pompieri hanno provveduto alla rimozione dei pannelli di cartongesso pericolanti e alla messa in sicurezza delle aree interessate, per evitare ulteriori rischi a pazienti e personale. Non risultano persone ferite o evacuate, ma i danni strutturali sono ingenti e richiederanno interventi di ripristino nei prossimi giorni. Il personale sanitario ha contribuito alla gestione della situazione salvaguardando l’utenza da possibili disagi.