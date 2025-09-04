Lodi, i parcheggi dell’ospedale Maggiore sono un problema: l’allarme degli infermieri

Lodi, 4 settembre 2025 – Posti auto insufficienti, tariffe in aumento e problemi di sicurezza. È questa la situazione denunciata dal Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, che punta i riflettori sulla condizione sempre più critica dei parcheggi all’ospedale Maggiore di Lodi.

Secondo il sindacato, gli operatori sanitari – in particolare gli infermieri turnisti – sono costretti troppo spesso a lasciare l’auto a pagamento, con un aggravio economico diventato pesante dopo i rincari delle tariffe. L’unica alternativa gratuita, il parcheggio di via Massena, è giudicata inadeguata perché distante e isolata, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Per questo Nursind ha scritto al sindaco di Lodi e al direttore generale dell’Asst Lodi. Al Comune chiede pass gratuiti per consentire agli operatori sanitari di parcheggiare nelle aree a pagamento durante i turni di lavoro, insieme a misure di sicurezza, come più illuminazione e videosorveglianza.

All’azienda sanitaria, invece, si sollecitano soluzioni strutturali e durature al problema. “Gli infermieri garantiscono ogni giorno assistenza ai cittadini – sottolinea il Nursind – ma non è accettabile che debbano affrontare costi extra e rischi solo per raggiungere il posto di lavoro. È una questione di dignità e sicurezza che non può più essere ignorata». Il sindacato attende ora risposte rapide dalle istituzioni, auspicando provvedimenti concreti in tempi brevi.