Borgo San Giovanni, tentano di saccheggiare il postamat ma il colpo fallisce

Borgo San Giovanni (Lodi)- Tentano di saccheggiare il postamat ma il colpo fallisce, indagini in corso. I carabinieri della compagnia di Lodi stanno cercando di dare un nome ai malviventi che, alle 4.40 di oggi, 4 settembre 2025, hanno messo occhi e mani sul postamat di Borgo San Giovanni, in via Garibaldi. Ci sono indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, ma alcuni aspetti sono già noti. Hanno agito più soggetti, arrivati in posta a bordo di un'auto di medie dimensioni, servita anche per fuggire. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, i malfattori hanno iniziato ad armeggiare sulla bocchetta di erogazione del denaro, per poi allontanarsi. Probabilmente sono stati disturbati da qualcosa o qualcuno o hanno avuto difficoltà e hanno quindi preferito desistere. Intanto sono arrivati i militari. L'ufficio postale è dotato di telecamere e, anche grazie ai filmati della videosorveglianza, ora si cercherà di dare un nome ai responsabili. Per disinnescare eventuali esplosivi e verificare la sicurezza dell'impianto dopo il blitz, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi, insieme ai carabinieri della compagnia di Lodi. È stato quindi accertato che non è stato utilizzato né rinvenuto eventuale materiale esplosivo. Il servizio potrà quindi essere ripristinato Senza grosse conseguenze.