Illuminazione. In arrivo 500 luci a led

Importante svolta per l’illuminazione pubblica a Seveso: entro la fine del mese si prevede la sostituzione di 500 lampade con la tecnologia led. L’intervento, avviato da dicembre 2024 con il passaggio di gestione e manutenzione alla società Edison Spa, sta procedendo a ritmo serrato. Edison Spa si è subito attivata per risolvere le circa 250 segnalazioni ereditate dal precedente contratto. Da allora, le squadre della società sono costantemente al lavoro per sostituire i 3.112 punti luce presenti in città con lampade a led di ultima generazione.

Questo mese segnerà un’intensificazione degli sforzi, con una media di 140 sostituzioni settimanali grazie all’impiego di due squadre operative sul territorio. L’obiettivo è completare l’efficientamento entro dicembre. L’operazione è necessaria perché l’impianto esistente è vecchio. Un dato significativo è che il 3,16% dei punti luce monta ancora lampade a vapori di mercurio, classificate come altamente inquinanti, inefficienti e con elevati consumi energetici, rendendone imprescindibile la sostituzione. Un’altra criticità riguarda il 43,62% degli apparecchi illuminanti, risultati non conformi alle normative sull’inquinamento luminoso. A ciò si aggiunge un ulteriore 43,78% rappresentato da apparecchi al sodio ad alta pressione, noti per il loro elevato consumo energetico.

Il piano di riqualificazione non si limita ai soli corpi illuminanti: anche 24 dei 107 quadri elettrici necessitano di interventi di sostituzione, riparazione o messa a norma, e saranno sostituiti 34 sostegni. Al termine dei lavori, Edison Spa stima un notevole risparmio energetico di quasi 900mila KWh all’anno, con una conseguente riduzione della spesa pari al 70%.

Sonia Ronconi