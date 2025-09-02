Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano

Lodi, 2 settembre 2025 – È stato individuato e arrestato, in provincia di Lodi, un cittadino tunisino di 22 anni, destinatario di un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità francesi, per gravi reati sessuali su minori. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi che, nei giorni scorsi, avevano ricevuto la segnalazione della sua probabile presenza sul territorio lodigiano. Dopo l’allerta, sono scattate le indagini: attraverso accertamenti informativi e mirati servizi di appostamento, oggi i poliziotti sono riusciti a localizzare il giovane all’interno di una cascina della provincia. Una volta bloccato, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura di piazza Castello, dove gli è stato notificato il provvedimento europeo di cattura. Il 22enne, residente in Italia solo da pochi mesi, deve scontare una pena residua pari a due anni e mezzo. Concluse le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere Cagnola di Lodi, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni sul suo futuro trasferimento.