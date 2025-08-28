Lodi, 18enne aggredita: si rifugia nell’androne di un palazzo e chiama i soccorsi. È caccia all'uomo

Lodi, 28 agosto 2025 – Giovane aggredita a Lodi, è caccia all'uomo.

Una 18enne è stata aggredita questa mattina 28 agosto 2025, in via Nino Dall’Oro a Lodi, nel cuore della città. La giovane, visibilmente scossa, ha trovato rifugio in un androne di un palazzo, da dove sono partite le richieste di aiuto ai soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lodi e un’ambulanza della Croce Rossa, che ha trasportato la ragazza all’ospedale cittadino in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma resta forte lo shock per l’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe un uomo con cui la 18enne aveva avuto una frequentazione. Non si tratterebbe di un coetaneo, come inizialmente ipotizzato, ma di un uomo di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, per precedenti di polizia. Dopo l’episodio, l’uomo si è dato alla fuga e al momento è attivamente ricercato.

L’episodio si è verificato attorno alle 9.20 e ha subito attirato l’attenzione dei residenti della zona, preoccupati dall’arrivo delle pattuglie e dei mezzi di soccorso. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti prontamente, sono in corso. Si cerca di ricostruire con precisione la dinamica e stabilire le responsabilità dell’uomo.

La vicenda riporta in primo piano il tema della sicurezza urbana e delle relazioni segnate da episodi di violenza, che troppo spesso vedono vittime giovanissime.