Morta la mamma di Gianluca Gazzoli: “Mi mancherà tutto di te”

È morta la mamma di Gianluca Gazzoli. Il conduttore di Radio Deejay ha annunciato la scomparsa della madre Giovanna, mancata a 65 anni dopo una battaglia contro la malattia durata alcuni mesi, con un commovente dedica sui social: “Mi mancherà tutto di te, sento il cuore esplodere dal dolore”.

Gianluca Gazzoli con la madre in una foto più recente

Donna forte

La madre di Gianluca Gazzoli era nata in Sicilia ma lasciò Siracusa dopo il divorzio dal marito per trasferirsi a Milano dove per nove anni ha cresciuto un figlio da sola dividendosi tra il lavoro nel settore retail, prima da Armani e poi da Dolce & Gabbana. Quindi la nascita della seconda figlia dal secondo marito. Si parla degli Anni a cavallo tra i 60 e i 70, altra epoca.

La malattia

Qualche mese fa il conduttore di Radio Deejay ha dedicato una puntata speciale del suo podcast “Passa Dal BSMT” per un motivo specifico. Il perché lo aveva raccontato lui stesso, sempre con un post pubblicato su Instagram.

“Quello che stiamo vivendo è probabilmente il momento più brutto e difficile della nostra vita, della mia famiglia e della mia. Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male e, purtroppo, in questi ultimi giorni la lotta si è fatta ancora più dura. Mia mamma è la donna più forte che io abbia mai conosciuto, e le devo moltissimo di ciò che sono. In queste settimane lo è ancora di più: un esempio straordinario di forza e ispirazione”