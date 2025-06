Codogno, lavori al tunnel con intoppo: “Ma i tempi saranno rispettati. Sarà pronto per settembre”

Codogno (Lodi), 27 giugno 2025 – I lavori al sottopasso ferroviario di via Borsa a Codogno “stanno procedendo secondo il cronoprogramma”.

Lo ha ribadito ieri, dopo un sopralluogo con l’assessore Luigi Mori, il sindaco Francesco Passerini, al cantiere del tunnel pedonale che unisce il popoloso quartiere San Biagio al centro cittadino.

“I lavori stanno andando avanti, anche se, la settimana scorsa, è stato necessario un approfondimento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana perché, togliendo la copertura, presente da decenni, si sono verificate criticità in alcune chiavi di volta e sono state quindi aggiunte lavorazioni inizialmente non previste. C’è voluto qualche giorno per risolvere la situazione e, a breve, quando incontreremo Rfi, avremo ulteriori dettagli”.

A quasi a un mese dall’inizio dei lavori il sindaco ribadisce: “È fondamentale riuscire a rispettare il cronoprogramma, per evitare disagi, soprattutto alla ripresa dell’attività scolastica. Ci hanno confermato che le date comunicate, comunque, ad oggi, saranno rispettate”.

Il monitoraggio continua “e sono preziose anche le segnalazioni del Comitato San Biagio che ci indica, in tempo reale, ogni necessità o problematica riscontrata. Per questo ringrzio i residenti”. Intanto ha preso piede il trasporto eccezionale dei cittadini del quartiere San Biagio di Codogno, verso il centro della città, con un Van climatizzato. Ha l’obiettivo di ridurre i disagi, è gratuito “ed è stato utilizzato da circa venti persone alla volta. La partenza è alle 9.30 da viale dei Mille, all’altezza dell’American bar e il ritorno è alle 11.30 da piazza XX settembre, angolo via Alberici” dettaglia. A giugno è stato garantito nei giorni di mercato (il martedì e venerdì) e per il mese di luglio Comune e ditta stanno definendo come proseguire il servizio.