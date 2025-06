Inaugurato il sottopasso ciclopedonale da 5 milioni di euro

Dopo oltre 4 anni, torna in piena attività il sottopassaggio ciclopedonale che collega via Nino Dall’Oro e viale Pavia. Raddoppiato ed allargato, il tunnel permette di decongestionare e alleggerire il transito di cittadini, studenti e lavoratori pendolari che quotidianamente devono oltrepassare i binari della ferrovia. Ieri, il taglio di nastro ha visto la partecipazione di numerose autorità a iniziare dal Governatore della Regione Attilio Fontana, dall’assessore regionale Guido Guidesi e dalla consigliera regionale Roberta Vallacchi. Con loro il sindaco Andrea Furegato, il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio e il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata. Un’inaugurazione a più mani per un progetto dal costo totale di oltre 5 milioni di euro, di cui 1 milione 460mila finanziati dalla Regione.

Il progetto, che ha visto l’impiego di oltre 20 aziende, 50 tavoli di riunione, la collaborazione di decine di progettisti e architetti, era stato inserito nel programma amministrativo dell’ex sindaco Simone Uggetti per poi essere rivisto successivamente nel 2020. L’opera, portata a termine dall’amministrazione Furegato, funzionerà da nuova congiunzione tra le due parti della città intersecate dai collegamenti ferroviari, permettendo non solo il nuovo passaggio dei cittadini, ma anche di "dar vita – come promesso dal primo cittadino – ad una lunga serie di opere di bonifica e riqualificazione della zona", partendo proprio dall’ex Linificio. "Quest’opera, prevista dalla scorsa amministrazione – ha sottolineato il presidente Attilio Fontana -, è un esempio concreto della collaborazione interistituzionale. Per questo Regione Lombardia ha voluto finanziare quello che mancava per la sua realizzazione. Questo è un modo di fare tipicamente lombardo, che prescinde da destra, sinistra e centro quando di tratta di mettere le mani nelle questioni che riguardano i cittadini", che chiedevano la conclusione dei lavori ormai da tempo. Nelle prossime settimane saranno installate le telecamere per garantire la sicurezza del sottopassaggio. L.R.C.