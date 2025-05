Lavori al sottopasso. Pedoni in viale Da Vinci e veicoli a 30 all’ora

Sono stati concordati ieri, tra ditta e amministrazione comunale, i dettagli dei lavori di riqualificazione del sottopassaggio di via Borsa che collega il quartiere San Biagio di Codogno al centro. E il sindaco Francesco Passerini, dopo aver incontrato l’azienda incaricata da RfI e che lavorerà per tre mesi, ha aggiornato il comitato San Biagio. Con lui c’era l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Mori. Nei giorni scorsi è stata posizionata segnaletica, "riducendo quindi sorprese e disagi ed entro settimana prossima ci saranno paletti bassi gialli che indicheranno il percorso alternativo". Confermata ieri, la data di chiusura del tunnel. "Sarà il 3 giugno. I lavori inizieranno probabilmente il giorno successivo – dice il sindaco –. Nel frattempo stiamo ultimando la messa in sicurezza del passaggio laterale di viale Duca D’Aosta che, parallelo al tunnel di via Borsa, permetterà di arrivare in viale Trento, finché tutto sarà risolto. Il limite di velocità, in viale Duca D’Aosta, sarà ridotto da 50 a 30km orari". Si pensa anche a servizi di trasporto speciali per i più anziani. P.A.