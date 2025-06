Lavori mai annunciati, il treno per Milano non passa. A Codogno pendolari furibondi e oggi si replica

Codogno (Lodi) – Brutta sorpresa ieri mattina per tanti pendolari del Basso Lodigiano. Coloro che dovevano salire sul regionale atteso alle 9.53 a Codogno, in arrivo da Bozzolo e diretto a Milano Centrale, una volta arrivati in stazione hanno scoperto che il loro convoglio non c’era. Ciò, a causa di lavori sulla linea. Senza che nessuno li avesse comunicati in precedenza. Per raggiungere il capoluogo lombardo sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi fino a Lodi e da lì il percorso indicato era utilizzare il treno suburbano per Saronno in partenza da Lodi alle 10.53. I tempi di viaggio si sono dilatati a dismisura e così c’è chi è arrivato ai propri appuntamenti con grave ritardo. E questo stesso “schema” è destinato a ripetersi anche oggi.

Tanti sono stati, ieri, i momenti di tensione. Le proteste sono iniziate in stazione a Codogno, non appena sul tabellone luminoso si è scoperto che non era più previsto il regionale 2162 che era comunque regolarmente partito da Bozzolo. “Nessuno ci aveva avvisato – hanno protestato i viaggiatori fin dalle 9.45 –. Ad averlo saputo prima, ci saremmo organizzati diversamente. Magari prevedendo di partire con altri convogli, in altri orari. Ieri c’era sciopero, oggi quest’altro disagio”.

“Quando sono arrivata ho sentito annunciare la partenza del treno da Piacenza per Milano Greco Pirelli delle 9.20 – ha riferito un’altra viaggiatrice –. Ad averlo saputo prima sarei salita su quello”. Pochi minuti prima delle 10 in piazzale Cadorna è arrivato il primo bus sostitutivo, da cinquanta posti, e i viaggiatori che dovevano partire da Codogno hanno iniziato a salire. Dopo qualche istante però sono arrivati tutti i passeggeri, diverse decine, che erano a bordo del regionale 2162 partito da Bozzolo e che terminava eccezionalmente la sua corsa a Codogno. Ovviamente i posti sul primo bus non erano sufficienti per far salire tutti. E si sono levate altre proteste. Gli autisti hanno dovuto spiegare che di lì a poco sarebbero arrivati altri bus sostitutivi. Tutti i viaggiatori sono stati così accompagnati a Lodi dove sono saliti a bordo sul treno suburbano per Saronno e sono arrivati a Milano Rogoredo alle 11.25, un’ora dopo rispetto a quando sarebbero arrivati con il regionale 2162.