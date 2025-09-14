Tragico incidente in Sardegna, turista milanese investita e uccisa da un’auto

Milano, 14 settembre 2025 – Tragedia in vacanza in Sardegna. Una turista milanese di 63 anni, Patrizia Mastrovita, è morta nella notte tra sabato e domenica a Stintino, nel Sassarese, investita da un'auto. Il marito che era con lei è rimasto ferito ed è ora ricoverato all'ospedale di Sassari con una prognosi di 30 giorni.

L'incidente è successo all'ingresso del residence La Pelosetta. I coniugi sono stati travolti da un suv Bmw con alla guida un turista ospite della struttura.

Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres, il suv era fermo davanti alla sbarra d'ingresso del residence e inavvertitamente si è messo in marcia travolgendo marito e moglie. I soccorsi sono stati immediati ma per la donna, rimasta incastrata sotto l'auto e trascinata per qualche metro, non c'è stato nulla da fare.