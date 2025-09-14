Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Lodi
CronacaRoberto Viale morto in incidente in moto sulla Statale 45: choc a Ospedaletto Lodigiano
14 set 2025
PAOLA ARENSI
Cronaca
  4. Roberto Viale morto in incidente in moto sulla Statale 45: choc a Ospedaletto Lodigiano

Roberto Viale morto in incidente in moto sulla Statale 45: choc a Ospedaletto Lodigiano

Il 60enne stava viaggiando verso Bobbio quando la sua motocicletta si è scontrata con un’auto, all’altezza di Travo (Piacenza). Inutili i soccorsi. Lascia la moglie e un figlio. Viveva nel Lodigiano dove era molto conosciuto e stimato

Roberto Viale aveva 60 anni. Ha perso la vita in un terribile incidente in moto nel Piacentino

Per approfondire:

Travo (Piacenza), domenica 14 settembre 2025 - Tragedia, questa mattina 14 settembre 2025, sulla Statale 45, dove un violento incidente tra un’auto e una moto è costato la vita a Roberto Viale, 60 anni, residente a Ospedaletto Lodigiano. L’uomo stava viaggiando in direzione Bobbio quando, poco dopo le 9, nel tratto compreso tra Dolgo e Cernusca di Travo, la sua due ruote si è scontrata con una vettura in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

I soccorsi 

L’impatto è stato devastante e per il motociclista non c’è stato scampo, nonostante l’immediata attivazione dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari della Pubblica Assistenza Valnure, con ambulanza e auto infermieristica, supportati dall’elisoccorso decollato da Parma. Presenti anche i vigili del fuoco e il personale Anas. I tentativi di rianimazione si sono però purtroppo rivelati vani. 

Choc nel Lodigiano  

Viale, appassionato di moto, lascia la moglie e un figlio 30enne. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Ospedaletto Lodigiano, dove era conosciuto e stimato. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri, la Statale 45 è stata chiusa al traffico per diverse ore, causando lunghe code fino a Cernusca. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità del drammatico incidente. 

© Riproduzione riservata