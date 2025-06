Lodi, cerca di fermare un rimorchio diretto contro l’ospedale e resta schiacciato: gravissimo geometra 50enne

Lodi, 23 giugno 2025 – Cerca di fermare un rimorchio che si sposta in pendenza, diretto verso l’ospedale, ma finisce per essere travolto, è grave. L’infortunio si è verificato in via XX settembre a Lodi, all’angolo di via Serravalle, durante lavori di geotermia eseguiti da una ditta specializzata in bonifica e consolidamento di pareti rocciose, difesa del suolo, opere idrauliche e bioingegneria.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo, geometra, è stato travolto dal rimorchio di un camion. Mezzo che era stato parcheggiato in pendenza. E’ accaduto alle 5.45 di oggi lunedì 23 giugno: il veicolo ha iniziato a scendere e il geometra è cercato di fermarlo ma, nel tentativo, è stato rovinosamente travolto. Al volante in quel momento non c’era nessuno e resta quindi da capire il motivo dello spostamento del veicolo. I presenti hanno allertato i soccorsi e l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha mandato sul posto due ambulanze della Croce verde di Pavia e della Croce rossa, più l’automedica. Ma per intervenire più rapidamente, in aiuto del ferito, un uomo di 49 anni, residente a Breno, in provincia di Brescia, poi si è preferito accompagnarlo all’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia con l’elisoccorso arrivato da Como.

Gli accertamenti sull’accaduto e le eventuali responsabilità sono al vaglio della Polizia di Stato di Lodi, intervenuta con gli agenti della scientifica, per eseguire i rilievi e cinturare l’area e dei tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competenti in materia. Sul posto c’erano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Intanto i carabinieri, per consentire l’intervento, hanno tenuto chiuso il tratto compresso tra via Pallavicino e via San Giacomo e gestito il traffico insieme alla polizia locale. Ora l’uomo, che è stato operato, resta ricoverato in prognosi riservata. A breve il pubblico ministero deciderà che genere di accertamenti svolgere, insieme ad Ats, per chiarire l’accaduto.