Notte di incendi ed emergenze nel Lodigiano. Paura per frigorifero andato in fiamme

Lodi, 2 settembre 2025 – Serata e notte di incendi ed emergenze nel Lodigiano. A Lodi, in via IV novembre, l'allarme è scattato alle 19.15. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi sono intervenuti con una autopompa e una autoscala per spegnere una combustione. Nello stesso orario, a Borghetto Lodigiano, in via Matteotti, è arrivata una richiesta di aiuto per l'incendio improvviso di un frigorifero. Il fumo ha annerito anche una parte del soffitto della cucina, con danni importanti ma per fortuna nessun ferito. In questo caso è intervenuta, con una autopompa, una squadra del distaccamento volontario dei pompieri di Sant'Angelo Lodigiano.

Alle 20.10, durante un temporale, c'è poi stato un allagamento a Tavazzano con Villavesco, in vicolo Mario Bassi, dovuto all'intasamento di una grondaia. In contemporanea è stato recuperato e riaffidato alla proprietaria un pappagallo scappato a Lodi, in via Lago Maggiore. Sempre a Lodi, alle 20.35, in via Rossetti, si è incendiato un tubo del gas su un tetto di un edificio ma, sempre grazie al pronto intervento del 115 e della ditta preposta, l'emergenza si è risolta senza gravi conseguenze. Alle 23, in via Montale a Cerro al Lambro, è stato chiesto aiuto per l'esplosione della copertura della caldaia esterna di una casa. Per fortuna non ci sono stati feriti. Paola