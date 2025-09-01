Anziane rapinate a Lodi: incastrata la banda del supermercato

Lodi, 1 settembre 2025 – La Squadra Mobile della Questura di Lodi ha denunciato alla Procura della Repubblica due cittadini marocchini, di 20 e 47 anni, ritenuti responsabili di due rapine commesse il 25 e 26 agosto 2025, a Lodi, ai danni di donne anziane.

Fuori dal Il primo episodio risale al 25 agosto: una 79enne, seguita dal supermercato di Montanaso fino a casa, è stata aggredita in piazzale Sommariva da due uomini, che le hanno strappato la catenina d’oro, spingendola contro l’auto e causandole lesioni guaribili in tre giorni. Un testimone ha visto i rapinatori fuggire a bordo di un’auto bianca. Le indagini hanno permesso di risalire al veicolo e ai suoi utilizzatori, già noti per precedenti contro il patrimonio.

Il giorno successivo, in viale Milano, una 83enne è stata assalita nel cortile di casa: l’aggressore ha tentato di strapparle la collana, l’ha spinta a terra e le ha portato via il borsello, con denaro e documenti. La donna ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Anche in questo caso i due erano stati notati al supermercato poco prima dell’aggressione.

Incastrati

Le immagini di videosorveglianza hanno confermato il modus operandi: individuazione delle vittime all’interno del centro commerciale, pedinamento in auto e rapina con ruoli distinti tra autista e complice.

In entrambi i casi le vittime hanno riconosciuto con elevata probabilità il 47enne. Dopo la seconda rapina, i due si sono spostati a Crema, dove sono stati fermati dai Carabinieri grazie a una nota di rintraccio. Presi in consegna dalla Squadra Mobile, sono stati accompagnati in Questura e deferiti per rapina aggravata in concorso.