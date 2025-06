Geometra gravissimo. Tentava di bloccarlo: schiacciato dal rimorchio. È in prognosi riservata

Travolto dal rimorchio di un camion durante i lavori: è grave un geometra di 49 anni. Un episodio drammatico si è verificato alle prime luci dell’alba di ieri lungo la discesa di via Serravalle, vicino all’incrocio con via XX Settembre. E adesso un lavoratore lotta in un letto d’ospedale. Un geometra di 49 anni, D.T. residente a Breno (Brescia), è infatti rimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto da un rimorchio, che si è mosso improvvisamente lungo un tratto di strada in pendenza. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.45, durante lavori di geotermia condotti da una ditta specializzata in opere ambientali, idrauliche, bonifiche e bioingegneria. Secondo le prime ricostruzioni dell’infortunio, il mezzo pesante era stato parcheggiato lungo la strada, in un tratto leggermente in discesa. Poi. per cause ancora da chiarire, improvvisamente il veicolo ha iniziato a muoversi senza controllo verso il basso.

Il geometra, istintivamente, nel tentativo di fermarlo, avrebbe cercato di trattenerlo ma per il peso del mezzo è stato investito in pieno. Al momento dello spostamento del rimorchio, pare che in cabina non ci fosse nessuno. Ora tutti questi aspetti sono sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti per non lasciare nulla al caso. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei presenti. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Pavia e della Croce Rossa di Lodi, insieme all’automedica. Considerate le condizioni critiche dell’uomo, però, si è presto deciso di trasportarlo più rapidamente con l’elisoccorso – decollato da Como – all’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato operato d’urgenza. Adesso il geometra resta ricoverato in prognosi riservata. Le indagini sull’accaduto sono state inizialmente affidate alla Polizia di Lodi, intervenuta con la Scientifica, per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area e ora spettano ai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute (Ats), competenti per gli accertamenti sul luogo di lavoro e rimasti a lungo sul luogo dell’investimento. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della compagnia di Lodi, che hanno chiuso al traffico il tratto compreso tra via Pallavicino e via San Giacomo, con il supporto della polizia locale e gestito la viabilità. Il pubblico ministero di turno valuterà ora, in accordo con Ats, se disporre ulteriori accertamenti tecnici e ispettivi per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.