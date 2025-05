Schianto tra auto e monopattino. Un cinquantaduenne in ospedale

Scontro tra auto e monopattino all’alba, trauma cranico per l’uomo che sfruttava la micromobilità. L’incidente si è verificato ieri mattina, dopo le 5, a Cadilana di Corte Palasio, in via Verdi, in corrispondenza della strettoia con semaforo che immette sulla provinciale 235 Lodi - Crema. A bordo del veicolo, una Kia, transitava un lodigiano di 62 anni che è rimasto illeso e non ha avuto bisogno di farsi visitare in ospedale. È andata peggio al conducente egiziano del monopattino, un 52enne che, da una prima ricostruzione della dinamica, stava attraversando la strada. Il malcapitato, a seguito dell’incidente, è infatti rovinato a terra ed ha riportato un trauma cranico, più traumi al volto, da valutare al Pronto soccorso. Lo hanno quindi raggiunto i sanitari del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa. Gli è stato assegnato un codice prioritario giallo e infine è stato accompagnato per le cure all’ospedale San Raffaele di Milano. Fortunatamente, nonostante la rovinosa caduta, non corre pericolo di vita. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri che ora accerteranno dinamica e responsabilità. P.A.