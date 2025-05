Lodi, precipita con il bobcat nella piscina in ristrutturazione: è salvo per miracolo

Lodi, 15 maggio 2025- Operaio cade con il bobcat nella piscina in ristrutturazione ma se la caverà. Rovinoso infortunio sul lavoro oggi, giovedì 15 maggio 2025, per un operaio di 55 anni. Il malcapitato ha rischiato grosso.

È successo al parco Belgiardino di Lodi, durante i lavori di manutenzione degli spazi estivi. Per motivi sconosciuti, il veicolo è finito nella piscina in ristrutturazione, che era ancora senz’acqua. La caduta dei veicolo è avvenuta mentre ai comandi c’era l’operaio, che ha riportato traumi, per fortuna, non giudicati gravi ed è subito stato soccorso dai colleghi.

L’allarme

I colleghi presenti sul cantiere hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto, oltre al 118, è arrivata la polizia di Stato per gli accertamenti di rito.

Allertati anche i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competenti in materia di infortuni sul lavoro.

Il lavoratore è stato presto raggiunto dai sanitari dell’automedica e con un’ambulanza della Croce rossa. Poi è stato accompagnato per una visita al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Intanto i vigili del fuoco, arrivati con una autopompa, una jeep campagnola e una autogru, hanno recuperato il mezzo da lavoro e messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Non ci sono stati terzi coinvolti né danni importanti al mezzo.