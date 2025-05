Cercano di recuperare la bici rubata: 16enne e la madre feriti, lancio di bottiglie contro il padre

Lodi, 19 maggio 2025 - Ruba la bicicletta a un minorenne ma viene scoperto e lo ferisce per scappare, denunciato. Il colpo, che ha avuto per vittima un 16enne di Lodi, è avvenuto in via Trento Trieste a Lodi. L’adolescente è tornato a prendere il velocipede, la cui ruota era stata affrancata a una rastrelliera con una catena, ma non ha più trovato la parte posteriore del mezzo. Qualcuno l’aveva arraffato, staccando la ruota anteriore ed era già fuggito. Un altro ragazzo ha indicato alla vittima del colpo la direzione in cui si era diretto il giovane in fuga.

A quel punto l’adolescente è andato a cercare la bici nel parcheggio di via Besana ed ha trovato un ragazzo di origini somale, da poco maggiorenne, cui ha chiesto se avesse preso la bicicletta. E’ successo sulla scalinata di una struttura abbandonata che, a volte, diventa dormitorio dei senzatetto. L’interessato, dopo aver negato, ha cercato di allontanarsi, ma la vittima del furto si è frapposta e ne è nato un litigio. Il minorenne è caduto sugli scalini, riportando delle escoriazioni e intanto è stato raggiunto dai genitori, che avevano segnalato la questione al 112. Il padre ha intanto rincorso il razziatore, che gli ha lanciato contro una bottiglia, nel tentativo di tenerlo lontano, mentre la mamma, di 44 anni, mentre cercava di aiutare il figlio, è a propria volta caduta, ferendosi a un ginocchio.

Sul posto sono quindi arrivati gli agenti della polizia che, dopo aver rintracciato e identificato il somalo, lo hanno denunciato a piede libero per furto aggravato e lesioni. Infine mamma e figlio sono stati accompagnati dalla Croce rossa al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi per le cure del caso.