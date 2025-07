Pentolone per la trippa di San Bassiano. Una raccolta fondi per acquistarlo

"La tradizione bolle in pentola". Questo lo slogan scelto dalla Pro Loco cittadina per lanciare la raccolta fondi partecipata per l’acquisto del pentolone della rinomata trippa di San Bassiano. Da tempo, infatti, il 19 gennaio, per la cottura del tradizionale piatto di frattaglie viene impiegato un pentolone di Moncalieri, in provincia di Torino. Ora, invece, la Pro Loco e il Comune vorrebbero diventare "autonomi" e così chiedono la partecipazione di cittadinanza, associazioni e aziende "affinché possa essere preservata la sentitissima e importantissima tradizione che nutre la nostra comunità non solo da un punto di vista fisico, ma anche ideale e spirituale – sottolinea l’assessore alla Cultura Francesco Milanesi -. L’obiettivo è riuscire ad avere a nostra totale disposizione il pentolone entro le prossime celebrazioni della festa patronale", quindi prima del gennaio 2026. Saranno dunque mesi di raccolta, dove i cittadini saranno chiamati a partecipare attivamente, attraverso l’indirizzo mail ‘info@prolocolodi.it’, per effettuare donazioni per l’acquisto del pentolone che sarà prodotto e realizzato da Sennainox srl, azienda di Graffignana specializzata nella progettazione e costruzione di apparecchiature in acciaio per la farmaceutica e il settore alimentare. La raccolta prenderà il via da fine di luglio tramite una piattaforma di donazione della Fondazione Comunitaria. Contribuiranno economicamente all’iniziativa alcuni partner: BCC Lodi, Unione Artigiani, Confcommercio, Asvicom, Confartigianato e Assicurazioni Generali. "Saremmo veramente orgogliosi di riscontrare un’elevata partecipazione della comunità lodigiana – dice il presidente della Pro Loco Ettore Cattani –. Se riusciremo ad acquistarlo, ci terremo stretti il ‘nostro’ pentolone, che sarà a disposizione di tutti i cittadini così come la stessa festa di San Bassiano, che non può esistere senza trippa". Servono almeno 12mila euro.

Luca Raimondi Cominesi