Carreggiata allagata alla frazione: "Effetto dei lavori alla via Emilia"

Strada completamente allagata alla frazione Triulza di Codogno. E non è la prima volta che succede. "A Triulza abbiamo la piscina" ironizzano i residenti. L’acqua ha completamente invaso il tratto più vicino al polo produttivo della Mirandolina e in particolare dove c’è la curva. "Che sia una pioggia particolarmente forte o l’acqua di irrigazione dei campi come accaduto questa volta il risultato non cambia – testimoniano sempre i residenti –. Ormai è chiaro che i lavori della nuova via Emilia sono stati fatti male e rendono inagibile e pericolosa una strada usata non solo da mezzi agricoli". La vicenda è abbastanza complessa.

Prima, come riferiscono sempre gli abitanti della frazione codognese, esisteva un tubo che portava l’acqua del campo grosso, che costeggia la strada proveniente da Triulza (e che era una marcita, ossia un terreno irrigato in permanenza che permette all’erba protetta dalla temperatura dell’acqua di crescere anche nei mesi invernali), al di là della via Emilia, verso il colatore Brembiolo. Con i lavori di raddoppio della nuova via Emilia, iniziati un paio di anni fa, questo tubo è stato chiuso o in qualche modo bloccato. Così l’acqua, che per la pendenza naturale del terreno tende verso quella curva da sempre, non trovando più lo sfogo del tubo, tracima in quel tratto di strada, che è il più in basso della frazione". Così si crea l’allagamento. "Questo succede quando le piogge sono particolarmente intense e quando gli agricoltori irrigano i campi – continuano i residenti –. Lo abbiamo fatto presente in Comune fin dall’inizio dei lavori, che comunque non ha in capo il cantiere, ma sembra che nessuno sia in grado di trovare una soluzione e il problema continua a peggiorare. Occorre sbloccare il tubo o comunque ripristinare al più presto il passaggio dell’acqua". Anche ieri sono stati allertati immediatamente sia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Luigi Mori che i vigili urbani.