Furto alla Lidl di Robbio: buco nel muro e cassaforte tagliata. Banda in fuga con 10mila euro

Robbio (Pavia), 19 maggio 2025 - Un altro supermercato svaligiato di notte, per un bottino di circa 10mila euro in contanti. Ignoti malviventi sono entrati in azione nelle prime ore di ieri, domenica 18 maggio, in via Mortara a Robbio, ai danni del punto vendita della catena Lidl. Per prima cosa hanno oscurato le telecamere esterne per non essere ripresi dall'impianto di videosorveglianza. Hanno quindi fatto un buco nel muro, non sul lato degli spazi interni dell'esercizio commerciale ma su quello degli uffici, per entrare così nel locale dove evidentemente sapevano che c'era la cassaforte con i contanti.

Una volta entrati nell'ufficio hanno quindi tagliato con un flessibile la cassaforte e si sono impossessati di tutti i soldi contenuti, ovvero l'incasso dei due giorni di venerdì e sabato, per una cifra che deve ancora essere precisata ma che si stima dell'ordine della decina di migliaia di euro. Sono quindi fuggiti con il ricco bottino, riuscendo a far perdere le proprie tracce ben prima che la loro azione venisse scoperta, alla riapertura del mattino successivo, verso le 7, quando sono stati chiamati i carabinieri.

I militari della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti sul posto per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini per cercare di identificare i responsabili. Una banda con tutta probabilità specializzata in simili colpi, che potrebbe già essere entrata in azione nella zona o anche altrove, certamente attrezzata sia con arnesi per fare il buco nel muro esterno sia con il flessibile per tagliare il metallo della cassaforte. Ladri interessati solo al ricco bottino in contanti e non ai prodotti in vendita nel supermercato, non entrati neppure negli spazi degli scaffali e dei magazzini con la merce. Un obiettivo simile al recente precedente, nella notte tra venerdì e sabato, sempre in Lomellina ma a Mede, ai danni del supermercato In'S in viale Unione Sovietica, dove però una banda forse meno attrezzata non era riuscita né ad aprire né a sradicare la cassaforte, per un furto rimasto quindi solo tentato.