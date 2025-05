Brescia, 19 maggio 2025 – Credevano di averla fatta franca e non è escluso che stessero portando la merce rubata poche ore prima a qualche ricettatore o compratore, ma sono finiti nel mirino della Polizia di Stato di Brescia.

Nei giorni scorsi, difatti una volante del Commissariato Carmine ha arrestato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto due uomini indagati per i reati di resistenza, lesioni e ricettazione. Era circa mezzogiorno quando gli uomini di pattuglia nella zona di via Lamarmora, hanno notato un’auto con targa straniera e due occupanti sospetti.

Hanno così deciso di intimare l’alt e fare un controllo. I due, però, anziché fermarsi, hanno ingranato la marcia dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento di diversi chilometri per le vie cittadine a cui hanno partecipato, inviate dalla centrale operativa, anche le Volanti della Questura. Una volta sbarrata la strada, i due occupanti hanno abbandonato il veicolo utilizzato per la fuga e, dividendosi, hanno tentato di dileguarsi, subito rincorsi dal personale in uniforme. Dopo avere opposto resistenza agli operatori, che hanno dovuto usare il taser in dotazione, sono stati bloccati.

I due uomini, romeni, sono stati trovati in possesso di quasi 20mila euro in contanti e di un sacchetto di gioielli, occultato negli indumenti intimi da uno dei due fuggitivi. I successivi accertamenti in merito alla provenienza dei preziosi e dei soldi, hanno consentito di ricostruire che i gioielli dal valore di circa 20mila euro erano stati sottratti la notte precedente a seguito di un furto commesso ai danni di un esercizio commerciale di antiquariato che si trova in provincia di Verona. È stato altresì rilevato che uno dei due uomini era destinatario di due provvedimenti di condanna emessi rispettivamente dalle Autorità italiana e romena, in entrambi i casi per reati contro il patrimonio. I due soggetti sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e la merce rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario.