Gettano immondizia indifferenziata a bordo strada: incastrati dalle fototrappole

Codogno (Lodi), 19 maggio 2025 – Ecofurbetti ripresi dalle fototrappole: “sono stati sanzionati, dove la sensibilizzazione e il senso civico non arrivano, si deve intervenire”. Parola del sindaco Francesco Passerini che, per la città di Codogno (provincia di Lodi), chiede “rispetto della cosa pubblica”. “Cerchiamo di sensibilizzare i cittadini, anche per arrivare alle nuove generazioni ma, ancora una volta, sono stati abbandonati rifiuti indifferenziati a bordo strada - spiega il sindaco del centro del Lodigiano -. È successo sabato, nella zona verso Castelgerundo, in direzione frazione Cavacurta. Un’area spesso presa di mira dagli ecofurbetti ma che, in questo caso, era sotto sorveglianza, grazie a fototrappole mobili, installate tramite la polizia locale”.

Continuano infatti i controlli mirati degli agenti di Codogno per contrastare l’insistente fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. “E l’utilizzo delle fototrappole, che vengono spostate in diversi punti della città, ha dato frutti- ha sottolineato soddisfatto Passerini -. La polizia locale, infatti, molto impegnata su questo fronte, grazie alle immagini, ha potuto identificare e sanzionare due persone”. Uno dei due uomini sanzionati è risultato anche essere in possesso di un documento di guida falso. Una di queste persone, un extracomunitario, è domiciliato, ma non residente, a Codogno, mentre l’altro, a propria volta di origini straniere, risiede proprio in città.