Fotovoltaico: seconda istanza: "Inaccettabile"

Durante l’iter seguito da una società per realizzare un impianto fotovoltaico da oltre 40Mw in un’area di 100mila metri quadri contigua al centro abitato di San Fiorano, arriva una richiesta per costruire un secondo impianto da 2 Mw. "Inaccettabile" secondo il sindaco Mario Ghidelli (nella foto), già sulle barricate contro il primo progetto. Ghidelli e il sindaco di Corno Giovine, Gianpiero Tansini, i due Comuni interessati dal progetto di cui si discute da tempo, erano già stati a Roma a protestare con altri amministratori contro il proliferare delle richieste: "Ribadisco che siamo contro il fotovoltaico e l’eolico invasivi. Già era in corso l’iter per un intervento privato che rovinerebbe una zona di particolare interesse pubblico, capace di attirare sempre nuove famiglie. Un’operazione, oggi ancora in fase di documentazione e valutazioni da parte della Provincia, che dimostra la totale mancanza di attenzione al territorio e alla gente che vi abita e distruggerebbe il lavoro delle Amministrazioni per salvare il “paese-gioiello“ con le sue caratteristiche paesaggistiche e architettoniche. Ora abbiamo saputo dell’ulteriore richiesta".

Il sindaco Ghidelli quindi spiega: "A breve dovrò vedere un privato che intende realizzare un impianto da 2 Mw e l’Amministrazione non è d’accordo. Non sappiamo nemmeno in quale area. Si tratterà della parte bassa paese, verso Guardamiglio. Queste realtà purtroppo stanno nascendo come funghi a distruggere il Lodigiano". E un’osservazione: "Mi infastidisce che nessuna associazione ambientalista dica nulla sulla rimozione di alberi né gli agricoltori sulla distruzione dei terreni agricoli. Questi ultimi si fanno ingolosire dai soldi. Ma qui ci sono le nostre terre da salvare. Parliamo tanto di ozono e ci facciamo mettere impianti riflettenti ovunque". P.A.