Cagnolina salvata dai bocconi avvelenati. L’app “Amico Fido“ per le segnalazioni

Allarme bocconi avvelenati al parco: cagnolina salvata. Massima allerta per i proprietari di cani: sono state segnalate esche al veleno nell’area verde dietro al campo sportivo del paese, vicino al laghetto. A lanciare l’allarme è stato un cittadino dopo che la sua cagnolina si è sentita male durante la passeggiata: l’animale aveva ingerito un boccone contenente veleno per topi, ma è stato salvato grazie al pronto intervento in una clinica veterinaria. L’episodio ha sollevato la preoccupazione della comunità, con appelli a prestare la massima attenzione durante le uscite con i propri animali. L’app gratuita Amico Fido consente di segnalare bocconi sospetti, permettendo così alla community di evitare i pericoli.