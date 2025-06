Città da settant’anni, festa in piazza con annullo filatelico

La nascita di Codogno si perde nella notte dei tempi, mentre il conferimento del titolo di città ha una data precisa e corrisponde al 26 giugno del 1955, quando un decreto il presidente della Repubblica riconosceva un desiderio che gli abitanti di Codogno avevano da tempo, da almeno 150 anni quando nel 1796 lo avevano chiesto a chiare lettere a Napoleone Bonaparte tramite una specifica petizione.

Ora nel settantesimo del "compleanno" della città, l’amministrazione comunale ha organizzato una giornata di eventi che coincide proprio con il 26 giugno. Ieri mattina si è tenuta la conferenza stampa alla presenza degli esponenti dell’amministrazione comunale che hanno spiegato i dettagli dell’iniziativa. In pratica, il 26 giugno, ci si ritroverà in piazza Piazza XX Settembre a partire dalle 18 dove si terrà l’iniziativa clou e cioè l’emissione dell’annullo filatelico con la possibilità di poter avere in mano la cartolina, raffigurante palazzo Soave ripreso dall’alto, dedicata all’anniversario in tiratura limitata di mille esemplari. Per l’occasione sarà allestita una postazione filatelica dove sarà possibile ottenere l’annullo con il timbro mentre non mancherà il francobollo dedicato a Codogno Comune Europeo dello Sport emesso il 5 giugno 2023.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 26 giugno, sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di via Galilei per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti. La giornata, dopo gli interventi istituzionali, proseguirà con l’accompagnamento musicale della banda di Maleo e il successivo momento conviviale offerto alla cittadinanza. Mario Borra