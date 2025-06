Frontale tra due auto sulla provinciale: 5 feriti e traffico in tilt a Pieve Fissiraga

Pieve Fissiraga (Lodi), 19 giugno 2025 – Schianto frontale sulla provinciale, cinque feriti e traffico in tilt. Traffico intenso a Pieve Fissiraga per un incidente tra due autovetture avvenuto, dopo le ore 14, del 19 giugno 2025, sulla strada provinciale 235. I carabinieri della compagnia di Lodi e la polizia stanno cercando di gestire l'intenso traffico provocato dallo scontro. Impatto le cui cause e responsabilità restano al vaglio delle forze dell'ordine e che è stato segnalato nei pressi dell'ingresso dell'autostrada del sole Milano Napoli, vicino alla rotatoria che porta a Borgo San Giovanni. Si tratterebbe di un rovinoso frontale, che ha coinvolto persone di età tra i 36 e i 52 anni e le cui origini sono al vaglio. Il soccorso sanitario ha mandato sul posto quattro ambulanze della Croce rossa e della Croce bianca e due automediche da Lodi e Pavia, oltre all'elisoccorso di Milano. La provinciale è rimasta bloccata a lungo.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi hanno collaborato con il personale sanitario per aiutare i feriti. È stata tolta una portiera per facilitare le operazioni di soccorso. Su un mezzo viaggiavano 4 persone, sull'altro soltanto una.

L'eliambulanza è atterrata in un campo adiacente alla tratta. Per la chiusura della provinciale, ci sono stati chilometri di coda e dopo lo schianto, le vetture hanno subito danni importanti. Una è rimasta in carreggiata, in parte sulla banchina, mentre l'altra, di traverso, lungo le due corsie.

Paola Arensi