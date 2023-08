Famiglie col fiato sospeso Ancora nessuna traccia dei pensionati scomparsi

di Mario Borra

Sono ore d’ansia per Emilio Sali, l’82enne scomparso nel nulla da sabato scorso quando attorno alle 8 di mattina ha lasciato la sua abitazione alla frazione Maiocca in via Ca’ Tanzino per farsi un giro per la Bassa con la sua auto, come era solito fare ogni giorno e più volte. Lui era un abitudinario e le sue frequenti uscite erano spesso annunciate ai vicini. Strano dunque che sabato scorso non sia più rientrato e sabato sera, Raffaele, che abita a poca distanza e che era un suo fidato amico, ha avvisato i parenti dell’anomalia. Poi ha lasciato il cancello del cortile di casa aperto per qualche centimetro per capire se potesse rientrare di sera ma domenica mattina tutto è rimasto come prima ed allora ha capito che qualcosa era successo: da qui è scattata la denuncia e la successiva mobilitazione con le ricerche che non si sono mai fermate in questi giorni.

Sono stati setacciati tutti i luoghi che lui frequentava abitualmente, da Caselle Landi, a Cornovecchio da Castelnuovo Bocca d’Adda, dove ha un piccolo bosco di proprietà, a Corte Sant’Andrea. Nulla. Usciva sempre con la sua Tiguan e la mattina di sabato scorso le telecamere lo avrebbero visto attorno alle 8.30 mentre percorreva viale Marconi a Codogno verso Maleo. Qualcuno verso le 9.30 giura di aver visto una macchina simile all’altezza del ponte di Crotta d’Adda. Nel dicembre scorso fu protagonista suo malgrado di un incidente curioso: era finito con la macchina sui binari della stazione di Ponte Adda, nel cremonese. Fu una semplice disattenzione. Non era nemmeno uno che beveva. Anzi. Chi lo conosce diceva che lui "portava a casa tutti", era prudente e guidava piano. Forse troppo, tanto che un giorno, tra Corno Giovine e Maleo, c’è chi chiamò il 112 per quell’auto che andava a passo di lumaca, temendo ci fosse al volante un automobilista brillo. Ed in invece c’era solo il signor Sali nel suo peregrinare perenne per la Bassa. Qualche acciacco lo accompagnava vista l’età ma era ancora in gamba: era ancora alla guida della sua torneria fino al 2019, dietro casa, alla Maiocca con dipendenti che gli volevano bene e un pacchetto clienti fidelizzati. L’82enne non è sposato e vive da solo: gli dà una mano una badante e la rete dei vicini e parenti, ma il suo vero passatempo muoversi in auto, Più passano le ore e più le speranze di poterlo ritrovare sano e salvo si affievoliscono, ma le ricerche vanno avanti senza sosta. Quinto giorno di perlustrazioni, ieri, anche per la donna di Zelo Buon Persico, Marinella Chierichetti di 71 anni di cui non si hanno tracce da domenica scorsa.