Quattro persone scomparse in Lombardia: ecco chi sono e dove li stanno cercando

Li cercano da giorni, senza sosta. E soprattutto senza perdere le speranze di ritrovarli in vita. Per Carlo Meroni, 87enne originario di Milano ma scomparso a Berbenno, dove si trovava in villeggiatura, Emilio Sali, 82 anni di Codogno, per Marinella C., 71 anni di Zelo Buon Persico e per una donna sparita il 17 agosto in Valle D’Intelvi, da giorni si è attivata la macchina delle ricerche. Una corsa contro il tempo nel tentativo di riportarli all’affetto dei loro cari, che stanno vivendo ore di apprensione e di angoscia. Così non è stato per Olimpio Zani, 86 anni, residente a Piateda, disperso da ieri e trovato morto stamattina nell’Adda, dove potrebbe essere scivolato nel tentativo di trovare un po’ di refrigerio dal caldo

Carlo, la passeggiata e 9 giorni senza notizie

Proseguono senza sosta le ricerche di Carlo Meroni, l’anziano scomparso a Berbenno dallo scorso 17 agosto. La vicenda però rimane ancora avvolta nel mistero, con il villeggiante originario della provincia di Milano, 87 anni, che nel tardo pomeriggio di quel giorno era uscito per una passeggiata, come aveva fatto tantissime altre volte. In campo anche Protezione civile e Soccorso alpino, in tutto una sessantina di persone all’opera nella zona al confine con Laxolo di Brembilla. Domenica 20 agosto i Vigili del fuoco hanno chiesto di segnalare eventuali passaggi in auto dati ad anziani il 17 agosto, giorno della scomparsa di Meroni, e di controllare garage, cantine e capanni dove l’uomo potrebbe aver cercato un riparo dal temporale. Ma finora dell’anziano nessuna traccia, nonostante l’impiego dei droni e di decine di uomini impegnati nelle ricerche. Al momento della scomparsa Meroni indossava una maglietta blu, dei pantaloni beige e si aiutava con un bastone rosso a causa di piccoli acciacchi.

Carlo Meroni, scomparso nei boschi

Donna scomparsa in Valle Intelvi, ritrovata l’auto

Sempre il 17 agosto è scomparsa una donna in Valle Intelvi, nel Comasco, dove una donna. Le autorità elvetiche hanno attivato il Soccorso alpino lunedì sera, per esaminare la zona del Monte Generoso. L’auto della donna è stata ritrovata ad Arogno. Le squadre hanno perlustrato l’area della Val Mara fino al primo pomeriggio di martedì ma finora senza esito.

Emilio, l’uscita in auto poi il vuoto

Sempre nel Lodigiano da 5 giorni si cerca anche Emilio Sali, 82enne residente nella frazione Maiocca del Comune di Codogno. Il pensionato sabato 19 agosto si è messo alla guida della Volkswagen Tiguan, grigio chiaro, e da allora non si sono più avute sue notizie. Al momento della scomparsa l’uomo indossava una polo verde e pantaloni grigi. La Prefettura di Lodi, che coordina le ricerche, ha fatto scattare l’allarme. La speranza è che qualcuno possa averlo visto e contribuire con segnalazioni mirate. Il numero da contattare in questi casi è quello dei carabinieri di Codogno: 0377-313700. Non si esclude che l’uomo possa aver percorso anche molti chilometri nel Piacentino e nel Cremonese, province limitrofe alla sua città. La speranza è di arrivare presto a un lieto fine.

Emilio Sali di Codogno

Marinella, sparita da 5 giorni a Zelo

Da cinque giorni procedono serrate le ricerche di Marinella. La 71enne di Zelo Buon Persico manca da casa da domenica 20 agosto quando è uscita in sella alla sua bicicletta Graziella per andare dalla figlia dove, però, non è mai arrivata. Le ricerche sono scattate subito, ma finora senza esito. L’unico ritrovamento, che risale al pomeriggio del 22 agosto, è quello della bicicletta della donna sulla strada che conduce da Zelo alla vicina Paullo, all’altezza del Molino delle bufale. Ed è in quella zona che si stanno concentrando le ricerche della donna. Intanto si moltiplicano gli appelli on line, nella speranza di ritrovarla sana e salva.