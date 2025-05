Informagiovani in via Dante. Domani l’apertura

Nuovo Informagiovani e appuntamenti per combattere il divario digitale tra gli adulti. Le novità sono annunciate dall’assessore Monica Caterina Gorla. L’Informagiovani sarà inaugurato domani, alle 15 in via Dante 23. "È un luogo pensato per accogliere, ascoltare, orientare i giovani del Basso Lodigiano, grazie a una rete di partner pubblici e privati, che hanno lavorato insieme per attivare questo hub territoriale. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione e la collaborazione di Anci Lombardia. Domani interverrà Maria Carmen Russo, direttore del Sistema Coordinato della Rete Informagiovani Anci Lombardia. Dalle 16.15 saranno attivati corner tematici. Sul fronte della facilitazione digitale, sono stati programmati 3 incontri rivolti alla popolazione che ha meno dimestichezza con il digitale: il primo sarà domani, dalle 10 alle 12, nella sala polivalente de Il giardinetto. I successivi saranno il 16 maggio alle 21 e il 24 maggio alle 10. P.A.