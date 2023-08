Zelo Buon Persico, donna scomparsa: quarto giorno di ricerche con droni

Zelo Buon Persico (Lodi), 23 agosto 2023 -Procedono serrate, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche della signora Marinella, 71enne di Zelo Buon Persico. La donna manca da casa da domenica 20 agosto quando è uscita in bicicletta per andare a casa della figlia dove, però, inspiegabilmente, non è purtroppo mai arrivata. La famiglia si è messa prontamente a cercarla e dopo la denuncia, le squadre di emergenza hanno battuto il territorio giorno e notte. Tutto per riuscire a capire dove potrebbe essere la signora.

Ma alle 13.20 del 23 agosto 2023, l’unico ritrovamento, che risale al pomeriggio del 22 agosto, è stato quello della bicicletta della 71enne. Si trovava sulla strada che conduce da Zelo alla vicina Paullo, all’altezza del Molino delle bufale. Una tratta con piste ciclopedonali, utilizzata per fare passeggiate.

Dal ritrovamento della due ruote, si è quindi deciso di concentrare le ricerche in questa nuova area, rispetto alla frazione Casolate, dove si è ispezionato inizialmente. Tanto che, nella notte, sono continuate le ricerche con jeep campagnole. Perlustrazioni del territorio che si sono quindi concentrate nella zona del ritrovamento della bicicletta e di cascina Casello, fra Paullo e Cervignano. Infine, dalla mattina, i vigili del fuoco hanno ripreso a perlustrare il nord lodigiano anche con il Nucleo SAPR ( sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, cioè i droni), con personale di terra e fluviale, protezione civile e cinofili. I familiari sono sempre più in apprensione e così tanti conoscenti della donna che, intanto, stanno moltiplicando gli appelli on line, nella speranza di ritrovarla sana e salva.