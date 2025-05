Caso Flexotecnica. M5s: no agli esuberi

L’onorevole Valentina Barzotti del Movimento 5 Stelle si è schierata con i 24 dipendenti della Koenig & Bauer Flexotecnica di Tavazzano con Villavesco, destinatari di una procedura di licenziamento collettivo da gennaio. L’azienda metalmeccanica a capitale tedesco, specializzata nella commercializzazione e nella manutenzione di macchinari per la stampa, ha già consegnato cinque lettere di licenziamento, impugnate dai dipendenti.

La deputata è intervenuta nella Camera dei Deputati. "Chiedo al ministro delle imprese Urso la revoca della procedura di licenziamento e l’attivazione immediata degli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione, sempre negata durante tutto l’arco di trattative – ha detto –. Non possiamo assistere in silenzio all’ennesimo caso di delocalizzazione con la produzione che si sposta in Germania lasciando a casa i lavoratori italiani".

L.R.C.