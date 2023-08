Scomparso nei boschi Nessuna traccia dell’anziano disperso in Valle Imagna

Sono ancora in corso le ricerche nella zona montana attorno a Berbenno, in Valle Imagna di un pensionato di 87 anni, Carlo Meroni, un villeggiante milanese, che giovedì non era rientrato a casa dopo essere uscito per fare una passeggiata. Per le sue ricerche sono impegnati diversi uomini dei vigili del fuoco, della Protezione civile e dei carabinieri della Compagnia di Zogno. In campo anche i cani da ricerca. A dare l’allarme sono stati i familiari dell’anziano quando non l’hanno visto rientrare. Si cerca ovunque, confermano le forze dell’ordine, anche verso le aree boschive. Ma per ora senza risultato. La foto dell’anziano è stata affissa in tutto il paese e nei dintorni proprio per facilitare le sue ricerche.

Carlo Meroni, nonostante non sia della zona, è conosciuto in paese perché da anni prende casa in affitto a Berbenno, nella frazione Ca’ Locatelli per i mesi estivi. E proprio a Berbenno è stato istituito il quartiere generale con i mezzi e gli operatori che stanno seguendo le ricerche. Dalle prime informazioni risulta che l’87enne è stato visto giovedì sera mentre camminava verso località Colle: da lì si dipanano varie strade e sentieri. Come detto la sua fotografia è stata affissa in paese, con l’invito a chiunque l’abbia visto a contattare l’Ucl (unità comando locale) dei vigili del fuoco del distaccamento di Zogno o il numero unico di emergenza. L’anziano era vestito con una maglietta blu, pantaloni beige e usava un bastone rosso. La speranza è di ritrovarlo in buone condizioni in una corsa contro il tempo come quella avvenuta a Carona, dove un quarantatreenne è stato soccorso al Pizzo del Becco.

Francesco Donadoni