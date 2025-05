Issa, dalla Costa d’Avorio ai banchi del Clerici di Lodi con un sogno: “Voglio aprire un’attività tutta mia”

​​​​​​Lodi – In fuga dalla Costa d’Avorio ha trovato un futuro nel Lodigiano grazie al progetto TiLab per la formazione professionale. E’ la storia del giovane Issa, 17 anni, che ha cercato il proprio riscatto e lo ha trovato in un centro di formazione professionale, in particolare, nei laboratori per l’indirizzo elettricista della Fondazione Clerici.

Issa è arrivato a Lodi un anno e mezzo fa dalla Costa d’Avorio e, dopo sei mesi di corsi di italiano, seguiti con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, ha dimostrato di avere talento e motivazione. “Hanno visto che ero bravo a scuola e che avevo voglia di imparare e così mi hanno mandato al Clerici per fare un corso di un anno e studiare da elettricista – racconta- In futuro vorrei lavorare in un’azienda, oppure aprirmi un’attività mia, qui in Italia, nel mio Paese”.

Il progetto TiLab, promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, grazie alla collaborazione dei diversi attori tra cui Clerici e Cpia, sta dando un futuro migliore anche ad altri ragazzi.

“Ho scelto questa scuola perché alla fine avrò due possibili strade da percorrere – dice Niccolò, 15 anni – trovare lavoro in un’azienda o avviare qualcosa di mio” spiega.

Anche Alessandro, di 17 anni, è molto soddisfatto perché ha provato l’esperienza dello stage. Invece tra chi studia meccanica c’è Andrea, che ha 16 anni e si è iscritto perché da bambino era sempre con le mani nella bicicletta per ripararla. Come lui Mohamed, stessa età e ambizioni simili nel settore della meccanica edile: “Amo usare le mani e gli utensili. Spero di trovare lavoro in un’officina dove riparare automobili”.