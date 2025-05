C’è il nuovo medico, ambulatori aperti. Pazienti iscritti in maniera automatica

L’ambulatorio medico dei Comuni di Cervignano D’Adda e di Galgagnano riaprirà nella giornata di oggi dopo che la dottoressa Mansour Aya Elsaid Mohamed Ibrahim ha accettato l’incarico provvisorio di medico di medicina generale. I pazienti che si trovavano ancora in carico alla dottoressa Francesca Rossi saranno trasferiti in maniera automatica alla dottoressa Mansour Aya Elsaid Mohamed Ibrahim, fatta salva la facoltà di libera scelta, e potranno rivolgersi al nuovo medico che riceverà negli studi di Cervignano d’Adda (in via della Chiesa 6) e di Galgagnano (in via Monzasca 1), su appuntamento da fissare telefonando al numero 3444194609 dalle 15 alle 16.30.