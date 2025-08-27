Curata e scippata della catenina che aveva al collo

Altro scippo in pieno giorno, in una settimana, nel capoluogo. Dopo l’episodio registrato martedì scorso poco dopo le 13 in via Nino Dall’Oro, dove due sconosciuti avevano strappato una collanina d’oro dal collo di una ottantenne, un nuovo caso si è verificato ieri, nel quartiere Torretta. Stavolta la vittima è stata una donna ultrasessantenne, aggredita in via Fè mentre stava rientrando alle proprie attività quotidiane. Secondo una prima ricostruzione, la signora era stata probabilmente seguita da due uomini già durante le commissioni svolte poco prima. Una volta salita in auto e raggiunta via Fè, la donna ha parcheggiato e, quando è scesa, è stata sorpresa alle spalle. Da una Volkswagen Polo bianca le si sono avvicinati due individui e, con un’azione fulminea, le hanno afferrato la collanina d’oro che portava al collo, strappandogliela di dosso. Mentre i due si davano alla fuga a piedi, un complice rimasto alla guida ha fatto una manovra azzardata, imboccando via del Pulignano contromano per raggiungere i complici e garantirsi una rapida via di fuga. L’intera scena è durata pochi secondi, lasciando la donna sotto shock e senza possibilità di reagire. Fortunatamente, però, la signora sta bene. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e di alcuni residenti. La Questura di Lodi ha avviato le indagini per risalire ai responsabili, passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo le vie limitrofe. La modalità d’azione, studiata e veloce, conferma l’allarme per i furti con strappo che, nelle ultime settimane, hanno colpito la città, alimentando preoccupazione tra i cittadini, in particolare tra le persone anziane, spesso obiettivo prediletto dei malviventi. P.A.