Con l’intelligenza artificiale ecografie migliori

L’intelligenza artificiale applicata in ambito ospedaliero. La nuova frontiera dell’AI è già realtà in diversi ambiti e anche nel contesto sanitario può sicuramente aprire prospettive nuove e significative nella cura dei pazienti e nella prevenzione di malattie. Una di queste sfide stimolanti è partita anche dall’ospedale di Codogno grazie ad uno studio che ha come obiettivo quello di raccogliere immagini e video di sistemi ecografici portatili e di alta fascia per arrivare a migliorarne la qualità. Come? Questa raccolta di informazioni serve per “addestrare” gli algoritmi dell’intelligenza artificiale cioè si inseriscono grandi volumi di dati strutturati e poi si utilizza il modello per prevedere quelli corrispondenti in uscita. Un progetto prezioso che ha come teatro il reparto di Medicina dell’ospedale civico di Codogno e come principale artefice il direttore, dottor Francesco Giangregorio il quale ha ottenuto il supporto dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi in veste di centro promotore oltre ad aver autorizzato la conduzione dello studio. Il test prevede naturalmente l’arruolamento di un certo numero di pazienti che è stato identificato in 500. La sperimentazione ha una durata complessiva di 24 mesi. Dunque la ricerca scientifica è sbarcata anche al nosocomio di Codogno certificandone la qualità in termini di strutture e professionalità. Il percorso verso l’attuazione del progetto ha previsto un iter preciso con il coinvolgimento anche il comitato etico territoriale che ha valutato il progetto ed ha emesso il parere positivo sull’eticità del contenuto del documento. Lo studio prevede l’utilizzo di apparecchiature ecografiche messe a disposizione da una società genovese che da anni sviluppa tecnologie innovative ad ultrasuoni ad altissima risoluzione spaziale.

M.B.