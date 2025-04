Lodi, un branco di lupi avvistato vicino alle case e all'autostrada: cosa fare e cosa no

Massalengo (Lodi), 19 aprile 2025 – Lupi vicini alle case, il sindaco avverte “tenete in sicurezza gli animali domestici”. Severino Serafini, primo cittadino di Massalengo, aggiorna sul movimento di animali selvatici nel proprio paese. “Ribadisco, non voglio creare inutili allarmismi, ma credo sia giusto informare, soprattutto chi frequenta la zona con i propri cani. Nelle campagne tra Massalengo e Pieve Fissiraga, nella boscaglia a ridosso dell'autostrada del Sole sono stati nuovamente avvistati dei lupi, questa volta in branco. Sono stati filmati mentre si spostavano a 50-100 metri dall'abitato di Massalengo, a ovest del deposito comunale e di Villa Premoli”.

Niente allarmismi

Poi la precisazione: “Sappiamo dagli esperti che non si tratta di un pericolo per l'uomo, ma potrebbe diventarlo per i nostri animali domestici, quindi, visto che la zona è molto frequentata, invito a fare attenzione – aggiunge-. Per chi abita nelle case a ridosso dei campi, è meglio ricoverare gli animali la sera (a San Fiorano i lupi hanno sbranato un branco di agnellini di un pastore)”. Intanto il sindaco ha chiesto alla polizia locale di scrivere alla polizia provinciale (competente in materia) e all’Agenzia di tutela della salute veterinaria per segnalare l’avvistamento.

I precedenti avvistamenti di lupi

Nei giorni scorsi un lupo solitario era stato visto aggirarsi di giorno, ma soprattutto di notte, nei boschi del Parco delle Groane. Almeno 3 avvistamenti certi, da Ceriano Laghetto, Solaro e Bollate, fino ai confini con Milano: ci sono anche foto e brevi video, realizzati dai volontari che operano all’interno della riserva naturalistica. Avvistamenti nei mesi scorsi anche alle porte del capoluogo lombardo, vicino ai centri abitati: un esemplare è stato segnalato a Rozzano, un altro è caduto nel naviglio a Gaggiano prima di essere salvato, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco.