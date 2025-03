Un lupo di notte a spasso per Rozzano: avvistamento sorprendente nella periferia milanese

Rozzano, 23 marzo 2025 – Stupore ma anche un po’ di paura per l’avvistamento di un lupo a Rozzano. L'animale è stato notato mercoledì sera, intorno alle 23, mentre attraversava una zona semi-periferica della città. Si tratterebbe di un esemplare solitario, forse lo stesso avvistato un paio di settimane fa nelle campagne alle spalle di Basiglio. L'animale, apparso in buone condizioni, non ha mostrato segni di paura alla vista degli esseri umani, ma si è allontanato rapidamente dopo aver attraversato una rotatoria, quasi mettendosi in posa per farsi riprendere. Solo il mese scorso, un altro lupo era stato salvato dalle acque del Naviglio Grande, dove era caduto, presumibilmente nei pressi del Parco del Ticino, venendo poi trasportato fino a Gaggiano. Qui, il giovane esemplare si era aggrappato a un’ansa del fiume, ma all’arrivo dei Vigili del Fuoco ha tentato di allontanarsi nuotando verso Trezzano sul Naviglio. Alla fine, i soccorritori sono riusciti a salvarlo, e il lupo è stato affidato alle cure di un'associazione specializzata. Presto sarà rimesso in libertà.

Il lupo caduto nel Naviglio Grande

L'avvistamento di mercoledì è stato segnalato sulla pagina sociale di Piazza Foglia Rozzano.