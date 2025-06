Rissa davanti al supermercato. Tutta colpa di un affare di cuore

Non è escluso che la discussione sfociata in rissa tra due persone ieri mattina attorno alle 9 sia nata per una questione sentimentale: all’esterno di un supermercato in via Nino dall’Oro, a Lodi, carabinieri e ambulanza sono dovuti infatti intervenire per un ventisettenne e un quarantasettenne che se le sono date senza esclusione di colpi. Una scena a cui hanno assistito attonite diverse persone che si stavano recando a fare la spesa. Le forze dell’ordine hanno individuato i due contendenti, che hanno rifiutato il ricovero.