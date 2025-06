La “Goccia fredda” ha smorzato l'afa sulla Lombardia, ma da mercoledì tornano sole e caldo per tutta la settimana

Quanto durerà la mini tregua dal grande caldo che ha stretto in una morsa mezza Italia e la Lombardia in particolare nella settimana appena trascorsa? Il temporale che si è abbattuto domenica sera sulla nostra regione ha concesso qualche ora di sollievo, con temperature sulla Pianura Padana appena più accettabili nella mattinata di oggi e in calo di 4 o 5 gradi rispetto a quelle elevate degli ultimi tre giorni.

Un’attenuazione del grande caldo che persiste ancora oggi sull’Italia nordorientale, ed è legata soprattutto a una sacca di bassa pressione proveniente dal Nord Europa che inciderà maggiormente, portando instabilità e temporali su Triveneto ed Emilia-Romagna interessando in parte anche la Lombardia orientale, quindi le province di Brescia, Mantova e Cremona.

La tendenza per la settimana appena cominciata è tuttavia contraddistinta dal ritorno del sole e del caldo su tutta la regione, con rare e isolate eccezioni sul versante alpino. Già da martedì e in ulteriore consolidamento mercoledì. Temperature stabilmente sopra i 30 gradi per tutta la settimana. La buona notizia è che però le minime resteranno intorno ai 17, 18 gradi, 20 gradi al massimo il che ci garantirà delle notti tranquille. Vediamo quindi la tendenza per le prossime giornate.

Martedì 17 e mercoledì 18 giugno

La relativa tregua di oggi, lunedì 16 giugno, grazie alla Goccia fredda e al suo apporto di correnti fresche dall’Atlantico che hanno ridotto il tasso di umidità, con il sensibile calo di temperature e “caldo percepito”, proseguirà in parte i suoi effetti nella giornata di martedì. Il ritorno del tempo stabile e soleggiato ovunque è tuttavia certo.

Temperature sopra i 30 gradi e caldo afoso nelle ore centrali della giornata caratterizzeranno la settimana

L’afa tornerà quindi a farsi sentire soprattutto nelle ore più calde della giornata, con temperature massime sulla Pianura Padana sopra i 30 gradi. Il campo di alta pressione si consoliderà poi nella giornata di mercoledì 18 giugno. Sole ovunque, e afa che tornerà a farsi sentire nelle ore centrali della giornata in particolare nelle zone di pianura. Temperature sempre sopra i 30 gradi, comunque non oltre i 35. Si starà un po’ meglio, com’è ovvio, nella fascia alpina della Lombardia con 25 gradi sull’Alta Valtellina e 20 su Alta Valchiavenna e Livigno. Si raggiungeranno comunque i 31 gradi sulle Prealpi comasche nelle ore centrali della giornata.

Giovedì 19 e venerdì 20 giugno

Situazione pressoché invariata per le giornate che anticipano il fine settimana. Sole e caldo sempre presenti sia giovedì 19 sia venerdì 20. Consideriamo che lo zero termico si colloca stabilmente in questi giorni a 1.450 metri d’altitudine. La conseguenza è che le temperature resteranno sempre elevate, sopra i 30 gradi con punte di 32 e 33 gradi su Cremonese e Mantovano nelle ore centrali della giornata. Stesse temperature alte, con punte di 34 gradi, anche su Milanese, Brianza, pianura bergamasca, Pavese e Lomellina.

Sabato 21 e domenica 22 giugno

Arrivati al fine settimana, la situazione resta sostanzialmente invariata ad eccezione della fascia alpina, che soprattutto al mattino porterà instabilità, nuvole e temporali sulle zone della Valtellina e della Bergamasca. Instabilità che andrà però a risolversi già dal pomeriggio riportando il sole anche su queste zone di montagna. Venti deboli e zero termico a una quota appena più bassa, 4.000 metri. Temperature sopra i 30 gradi, ma comunque mai oltre i 35 sulle zone di pianura, con punte di 32 nelle ore centrali su Brianza, Basso Varesotto e Lomellina, ma anche sulle Prealpi comasche, 25 a Livigno e dintorni e 20 in Valchiavenna. Una situazione che resterà sostanzialmente invariata nella giornata di domenica.