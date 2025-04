Zibido San Giacomo, capriolo intrappolato in un canale: salvato e rimesso in libertà

Un esemplare di capriolo adulto femmina è rimasto intrappolato in un canale adiacente al Naviglio Grande, nel comune di Zibido San Giacomo, nell’hinterland di Milano. L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 8,30 quando l'animale selvatico è stato avvistato da un passante che ha subito lanciato l'allarme.

L’intervento

L'animale salvato e pronto a tornare in libertà

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del soccorso fluviale di Milano che, spiegano, "con molta pazienza e dopo alcune complesse manovre" hanno convinto l'ungulato a farsi soccorrere. Riportato fuori dalle acque, i vigili del fuoco hanno valutato le sue condizioni e, "constatato che stava bene", lo hanno liberato.

I precedenti

Non è certo la prima volta che un capriolo finisce nella acque dei navigli o dei canali affluenti, dopo essersi avvicinato ai centri abitati in cerca di cibo. L’ultimo eclatante episodio risale al 23 ottobre scorso quando il personale SAF del Comando di Milano ha recuperato un capriolo maschio che si era imbattuto e avventurato nelle acque milanesi dell'Alzaia Naviglio Grande all'altezza del Circolo Canottieri Milano. L'intervento non è stato semplice poiché l’animale si era incuneato involontariamente in un anfratto del Naviglio, da cui non riusciva a uscire e per questo si era molto spaventato.

Ecco perché è stato necessaria la sedazione, quindi il capriolo è stato recuperato con cui dai vigili del fuoco che lo hanno caricato su un gommone e portato a rita. Di qui l’animale è stato trasportato nell'Oasi di Vanzago ed affidato alle cure degli esperti dell'area protetta.

Il lupo in acqua

Lo scorso febbraio invece è toccato a un lupo rimasto bloccato in una rientranza a ridosso di una roggia del Naviglio grande di Gaggiano, nell’hinterland ovest Milanese, e salvato questa mattina dai vigili del fuoco. Anche in questo caso il recupero non è stato semplice, "considerata la naturale resistenza dell'animale" e la sua diffidenza nei confronti dell’uomo.