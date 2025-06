Marcaria, 90enne sbaglia la retromarcia e investe la moglie: la donna muore in ospedale

Marcaria (Mantova) – Assurda tragedia a Marcaria, nel Mantovano, dove un’anziana è morta dopo essere stata investita dal marito in una maldestra manovra.

L’uomo al volante dell’auto, un 90enne residente in paese, stava effettuando una retromarcia con la sua Renault Clio, in via Bozzelli, quando inavvertitamente ha urtato e travolto la moglie di 87 anni: per Giuseppina Poli , nata a Bozzolo, sempre in provincia di Mantova, la situazione non è apparsa subito disperata. Tant’è che la donna è stata portata in codice giallo, quello per i casi meno gravi al pronto soccorso dell’ospedale civile di Mantova. Qui, però, il quadro clinico è risultato ben più critico e l’anziana è spirata.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Marcaria che hanno provveduto a sequestrare il veicolo guidato dal 90enne, a sua volta denunciato per omicidio stradale. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia.