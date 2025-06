Anziani col bus in piscina. Movimento, svago e serenità in compagnia

Anziani in piscina con il pulmino: il Comune sperimenta nuove attività per la Terza età. Un gruppo ha già vissuto una giornata speciale a spese dell’Amministrazione comunale: una gita in piscina, organizzata dal Comune nell’ambito delle iniziative del Centro diurno ludico-ricreativo. Un’attività nuova, accolta con grande entusiasmo, che quindi ora potrebbe presto diventare un appuntamento fisso.

"Crediamo sia un modo diverso per farli stare insieme: hanno più di 80 anni e sono tornati con il sorriso", commenta il sindaco Severino Serafini, soddisfatto del risultato. Il Centro diurno per anziani, gratuito per i residenti e convenzionato anche con Comuni limitrofi, è attivo da tempo e offre attività di socializzazione senza carattere sanitario. Da circa un anno e mezzo però l’Amministrazione ha scelto di potenziare l’offerta, affiancando alle attività tradizionali altre piccole iniziative per arricchire l’esperienza dei partecipanti. Tra queste passeggiate nel giardino di Villa Premoli, incontri con gli studenti, festa danzante.

"La piscina è stata una proposta nuova – spiega Serafini – nata con la collaborazione del Lodisplash, che opera in parte anche sul territorio di Massalengo, nella frazione Muzza. Il gestore è lo stesso che da quest’anno ha preso in carico il bar del nostro parco". Il Comune ha messo a disposizione il pulmino e concordato una tariffa calmierata per rendere l’attività accessibile. Il trasporto e l’organizzazione sono stati seguiti direttamente dall’Amministrazione. Dieci anziani hanno aderito all’iniziativa pilota, che ha riscosso un successo superiore alle aspettative. "Sono stati entusiasti – conferma il sindaco – e ci hanno chiesto di fare il bis al più presto. Lo faremo nelle prossime settimane. Per loro è un’occasione per muoversi, divertirsi e soprattutto condividere momenti sereni in compagnia".

P.A.