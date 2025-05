Disabili in estate. Organizzata una crociera

Gli utenti dei centri diurni disabili di Cinisello e Cusano saranno protagonisti di soggiorni climatici al mare, in montagna e in campagna. Torna poi, a grande richiesta, la crociera sul Mar Mediterraneo. Nel progetto saranno coinvolte oltre 70 persone con disabilità, accompagnate da circa 80 operatori di Insieme per il sociale, il consorzio sociale che gestisce i Cdd e altri servizi cittadini. Svago e socializzazione, ma anche un programma pensato per sostenere le persone con disabilità nella scoperta di nuove autonomie e competenze.

"Vivere esperienze diverse e confrontarsi con nuovi contesti significa intraprendere un importante percorso di crescita personale, sostenuto con attenzione e professionalità dagli operatori e reso possibile da contesti accoglienti e accessibili – spiegano i vertici del consorzio sociale Ipis -. Ogni proposta è stata progettata per favorire benessere, socializzazione e il rafforzamento delle autonomie personali".

Il graditissimo ritorno sarà la crociera nel Mediterraneo, che a settembre vedrà i ragazzi del Cdd salpare da Genova alla volta di Barcellona e Marsiglia: un’esperienza fortemente voluta dagli ospiti e dalle loro famiglie. "Questa non è stata una semplice vacanza, ma una possibilità di vita che spesso noi non ricordiamo di avere", commenta un utente.

"Le proposte estive rappresentano per l’azienda Insieme per il sociale un investimento importante in termini di risorse e di progettualità educativa - sottolinea il consorzio -. Attraverso un’attenta valutazione multidisciplinare, condotta dall’équipe educativa anche sulla base delle preferenze espresse dagli utenti e dalle famiglie, sono state individuate quattro iniziative per offrire a ciascuno la vacanza più adeguata alle proprie esigenze".

I primi gruppi partiranno per la montagna alla volta di Colorina, in provincia di Sondrio, ospitati a Casa Matteo. "Sarà una vacanza immersa nella tranquillità della natura, tra passeggiate e attività all’aria aperta". Un altro gruppo verrà ospitato in campagna a Cascina Sguazzarina a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Per chi preferisce invece la vita da spiaggia sarà possibile trascorrere giornate di mare e sole a Pinarella di Cervia, al Club In. La.La.