Quiz e merenda. Appuntamenti per gli over65

Il progetto “Silver“, grazie al quale sono stati già organizzati incontri per anziani a Lodi, Abbadia Cerreto e Sant’Angelo Lodigiano, è sbarcato ora anche in due comuni del basso Lodigiano. A Fombio sono stati organizzati due appuntamenti, insieme al Comune e alla Pro Loco, alla Casa delle Associazioni di via Roma 91: il primo pomeriggio di gioco, divertimento e condivisione si è tenuto ieri dalle 15 alle 17, con un “Cruciverbone a premi“; il secondo evento è in programma il 27 maggio allo stesso orario ed è intitolato “Ok il prezzo è giusto” con a seguire l’attività “L’Albero di S.I.L.V.E.R.: idee, proposte e sogni da coltivare insieme!”. Intanto a Castiglione oggi sono previste tombola e merenda insieme, dalle 15, nel municipio di via Alfieri 16. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra Silver, amministrazione comunale e Associazione pensionati. Il progetto Silver intende favorire l’invecchiamento attivo e la presa in carico dei cittadini ultra65enni che non hanno patologie o disagi specifici e possono quindi ancora vivere al meglio, se aiutati ad arricchire il loro orizzonte sociale.