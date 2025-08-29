Aggredita da un uomo. Diciottenne si salva rifugiandosi nell’androne

Diciottenne aggredita in centro città, ricercato l’uomo con cui aveva una relazione. Momenti di paura ieri mattina nel cuore di Lodi, dove una ragazza di appena 18 anni è stata vittima di un’aggressione da parte di un uomo con cui aveva avuto una frequentazione. L’episodio si è verificato attorno alle 9.20 in via Nino Dall’Oro, a pochi passi dal centro cittadino. In base alle prime ricostruzioni, la giovane - spaventata e in difficoltà - si è rifugiata in un androne di un condominio, da dove è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della compagnia di Lodi e un’ambulanza della Croce rossa. La ragazza, molto scossa, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove è entrata in codice verde: accusava un forte stato di agitazione. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, sarebbe ricercato un uomo più grande, di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Subito dopo l’aggressione, l’individuo si è dileguato.

I carabinieri stanno passando al setaccio le zone più frequentate dal sospettato e hanno avviato una serie di accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e valutare le accuse che potrebbero configurarsi. La scena, avvenuta in piena mattina e in un quartiere residenziale, non è passata inosservata ai residenti, che hanno assistito con apprensione all’arrivo dei mezzi di soccorso e delle pattuglie dell’Arma. La vicenda, che ha per protagonista una giovane appena maggiorenne, ripropone con forza il tema della sicurezza e delle relazioni segnate da episodi di violenza, un fenomeno che troppo spesso vede coinvolte donne giovanissime. Le indagini proseguono a ritmo serrato: l’uomo non è ancora stato rintracciato, ma gli investigatori sono fiduciosi di poterlo individuare a breve.

Paola Arensi